Почему нельзя возвращать посуду пустой: суть суеверия

Сколько раз, возвращаясь из гостей, вы несли с собой домой угощение в судке, который через несколько дней возвращали чистый и пустой обратно? Однако народные приметы утверждают, что в таком виде отдавать посуду плохо. Но почему возвращать пустую посуду – негативная примета?

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OBOZREVATEL разобрался в тонкостях народных верований. И рассказывает, как правильно возвращать предметы посуды.

Почему пустота – это плохо

Пустые предметы противоречат самой сущности вещей, ведь в природе пустоты не существует – она быстро чем-то заполняется. Поэтому считается, что пустая посуда, которую передают из рук в руки, лишает людей части их жизненной энергии. Это может негативно сказаться на настроении человека или вызвать у него мелкие проблемы, которые будут очень донимать.

Почему важно благодарить

Итак, пустоту следует чем-то заполнить, чтобы не принести человеку, который вас угостил, неприятностей. Более того, будет хорошо, если вы отблагодарите за угощение. Для этого положите в возвращаемую посуду что-то вкусное. Так вы обменяетесь позитивной энергией и улучшите друг другу настроение.

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