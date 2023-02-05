Почему нельзя вешать полотенца на дверь и мыть ими пол: старые суеверия

Полотенце окутано чуть ли не таким же количеством суеверий, как и зеркало. Оно тоже считается в народе важным магическим предметом, оберегом от нечистой силы и символом судьбы. Именно поэтому молодожены во время свадьбы становятся на вышитое полотенце, новорожденного ребенка также кладут на полотенце, используют вещь и в погребальном обряде. И из-за такой важности вокруг полотенца существует масса запретов.

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OBOZREVATEL разбирался, почему полотенце, по поверью, нельзя вешать на дверь и использовать даже старое для мытья полов.

Почему полотенце не вешают на дверь?

Именно потому, каким образом эту вещь использовали в погребальном обряде. В древности украинцы вывешивали таким образом полотенца, когда в доме кто-то умирал. Это был знак траура и символ перехода души в другой мир. Поэтому считается, что просто так подобным образом пользоваться полотенцем не годится.

Что делать, если полотенце упало?

Падение полотенца на пол является предвестником плохих новостей или нежеланных гостей. Именно поэтому считалось, что оброненное полотенце нужно постараться поймать на лету. Так примета не сработает. Если полотно все же оказалось на полу, немедленно поднимите его и повесьте куда-то, кроме двери, хотя бы на несколько секунд. Это тоже прервет действие приметы.

Почему нельзя мыть пол полотенцем?

Полотенце – вещь сакральная. И это касается даже старых и изношенных. Именно поэтому такая грязная работа, как мытье полов, не годится даже для "второй жизни" этой вещи. Мытье полов полотенцем предвещает потерю здоровья, смерть в семье, финансовый ущерб и нищету. Поэтому лучше для этих целей использовать швабры с насадками, моющие пылесосы, тряпки из специальных материалов или даже любые другие вещи.

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