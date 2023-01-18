Почему нельзя убирать вечером и что еще запрещено делать после захода солнца

Домашний быт окутан огромным количеством суеверий и примет. Одна из них запрещает уборку после заката. Но почему нельзя убирать дома вечером?

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OBOZREVATEL изучил происхождение этого поверья. Его связывают с энергетикой двух светил – солнца и луны. Дневное светило считается символом жизни и света, а ночное – смерти и мистики. Именно поэтому работы, связанные с очищением, не рекомендуется проводить в темное время суток.

К примеру, выносить мусор вечером предвещает бедность, ведь даже отходы несут на себе энергетику хозяев дома и под покровом ночи они соединяются с энергетикой луны. Ничего хорошего это, конечно, не предвещает.

Так же протирание пыли или сметание крошек со стола после заката предвещает бедность. А подметание символизирует выбрасывание из дома всего хорошего во тьму. Что особенно опасно, ведь веник считается ритуальным предметом – он одновременно защищает дом и является инструментом нечистой силы, недаром ведьмы в древних преданиях летали именно на метле. Если же мыть вечером пол, то это уносит не только деньги, но и любовь.

Кроме уборки, в темное время суток нельзя подавать милостыню, оставлять в мойке грязную посуду, брать или отдавать денежные долги, пересчитывать деньги, выносить за порог соль и хлеб.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя доедать за ребенком.

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