Почему нельзя убирать, когда родные в пути: суть приметы

Издавна много народных поверий и примет связывали с отъездом в дальний путь. Кроме традиции "присесть на дорожку", есть еще один очень популярный предрассудок, согласно которому не следует мыть пол и подметать три дня после того, как кто-то из членов семьи отправился в дорогу.

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Провожая родственника, не советовали также выносить из дома мусор. В чем суть суеверия, разбирался OBOZREVATEL.

Основное значение предрассудка сводится к тому, что с человеком в пути может случиться какое-нибудь несчастье. Путешествие может закончиться серьезным ДТП или катастрофой, человек может получить травмы, потерять багаж, деньги и т.д.

Самая роковая версия поверья утверждает, что путник может вообще никогда больше не вернуться домой.

Поэтому суеверные люди, провожая члена семьи в путь, не начинают срочных работ в доме. Убирать непосредственно в день отправления или за несколько часов перед ним также не стоит.

В народе говорят, что мыть пол и убирать нельзя три дня. По другой распространенной версии, уборку следует начинать, когда путник достиг пункта назначения. Это же касалось и проводов мужчины в командировку.

У приметы есть и положительное значение. Если перед дорогой вымести и вымыть лестницу в подъезде или на крыльце – путешествие пройдет легко и успешно.

После проводов гостей не советовали сразу приступать к мытью полов – это может привести к трудностям и неудачам. Можно вымыть посуду, сантехнику, убрать обувь и коврик в прихожей, навести порядок на вешалке с вещами, сделать косметическую уборку – положить на место книги, журналы, игрушки, полить цветы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему не следует убирать после заката.

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