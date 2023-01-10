Почему нельзя спать ногами к двери: народные суеверия и фэншуй

С темой сна связано множество народных поверий. Издавна считалось, что не следует спать ногами к двери.

Видео дня

Это суеверие есть у многих народов, не обошла его стороной и практика фэншуй. OBOZREVATEL собрал самые интересные версии последствий, связанных с поверьем.

Народные предрассудки

Еще старшее поколение говорило, что сон ногами к двери может приблизить смерть, ведь вперед ногами выносят именно покойников. Эзотерики связывают это с тем, что дверь в комнату – своеобразный энергетический канал. Если спать ногами к двери – чаще будут приходить ночные кошмары в сновидениях.

Если кровать будет стоять в неблагоприятном месте, у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем. Кроме того, в семье начнутся ссоры, конфликты и недоразумения.

Что говорит фэншуй

Китайское учение фэншуй подтверждает теорию о том, что между дверями и окнами находятся энергетические потоки, поэтому лучше не спать на этой линии ни головой, ни ногами ко входу.

Эксперты фэншуй советуют ставить кровать в углу. Также можно разместить ее посреди комнаты, перпендикулярно линии между дверью и окном.

По народным приметам, лучше не вешать зеркало напротив кровати – это может вызвать неудачи в жизни, привести к плохому сну или даже депрессии.

Другие поверья

По скандинавским древним поверьям, ночью спящий человек покидает тело, а через открытые окна и двери проникают злые духи, уносящие энергию. Человек будет чувствовать апатию, усталость и слабость.

Древние верования скандинавских народов все же разрешают спать ногами к выходу. Но при одном условии – дверь должна быть плотно закрыта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли спать в носках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!