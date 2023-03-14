Почему нельзя спать на животе: касается не только женщин
Привычка спать на животе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По словам экспертов, это неестественная поза для организма. Легкие, шейный и поясничный отделы позвоночника, сердечно-сосудистая система – лишь неполный перечень органов, страдающих от частого сна на животе.
Ситуация усугубится, если класть под голову массивную подушку. Почему вредно спать на животе и чем эта поза угрожает женщинам, разбирался OBOZREVATEL.
Почему сон на животе вреден
Длительный сон на животе повлияет на функционирование легких. Они будут сжиматься и не смогут полностью раскрыться. А это, в свою очередь, приведет к тому, что в организм будет поступать мало кислорода. Пойдет нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
Если вы любите подкладывать под голову мягкие массивные подушки – будет страдать позвоночник. Лежа на животе, шейный и поясничный отделы позвоночника получат большую нагрузку. Это может привести к ухудшению общего самочувствия.
Давление растет и на мочевой пузырь, так что вы можете чаще просыпаться через позывы.
Опасность для женщин
Врачи говорят, что продолжительный сон на животе особенно опасен для женщин. Речь идет о нарушении кровообращения в результате давления на грудь. Это может стать причиной развития угрожающих патологических процессов.
Давление на яичники может вызвать проблемы с репродуктивными функциями.
Сон на животе окажет негативное влияние и на красоту. Лицо утром будет сморщенным и смятым. Кроме того, это может вызвать проблемы с кожей.
Как правильно спать на животе
Эксперты говорят, что не нужно вообще отказываться от сна на животе, тем более если это ваша любимая поза. Стоит немного ее откорректировать.
Во-первых, привыкните спать на очень тоненькой подушке, а лучше – вообще без нее. Это уменьшит давление на поясницу и шею. Женщинам советуют класть подушку под живот и бедра. Одну ногу лучше сгибать в колене – так снизится давление на спину и внутренние органы.
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