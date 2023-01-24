Почему нельзя спать, когда заходит солнце: старые приметы

Издавна считалось, что лучше не ложиться спать, когда заходит солнце. История суеверия уходит еще во времена Древнего Египта – тогда верили, что именно в этот час души усопших переходят в потусторонний мир.

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Подобное поверье есть и в славянских традициях. В чем суть суеверия, разбирался OBOZREVATEL.

Большинство трактовок сводятся к одному – сон во время заката не улучшит самочувствие. Он даже может ухудшить здоровье.

По народным поверьям, спать на закате нельзя еще и потому, что именно в этот период человек становится особенно уязвимым. Такой сон может лишить энергии, привести к еще большей усталости или головной боли.

Наши предки говорили, что в это время во сне будут приходить ужасы и кошмарные предсказания.

По наиболее радикальной версии, сон в этот период суток может даже приблизить наступление смерти.

Эзотерики согласны с суеверием. По их наблюдениям, спать во время заката особенно не рекомендуется людям со слабым биополем – они наиболее уязвимы к отрицательной энергии.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, в какие дни нельзя менять постель, чтобы не привлечь неприятности.

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