Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало: настоящая суть суеверия

Зеркало издавна считалось мистическим предметом. В представлении людей оно было и порталом в другие миры, и вещью, которая может показать истинное лицо нечистой силы.

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Наверное, каждый слышал о том, что категорически нельзя смотреть в разбитое зеркало, однако объяснение знают не все. OBOZREVATEL разобрался в настоящей сути суеверия.

Так, самой главной причиной не смотреть на свое отражение, если зеркало разбилось, являлся аргумент, что такого человека ждет череда неприятностей.

Для незамужних женщин запрет был еще строже, ведь обрекал их на семь лет безбрачия.

Существует еще ряд суеверий:

– Из разбитого зеркала может выйти наружу отрицательная энергия, которая, попав в человека, вызовет болезни.

– Разбитое зеркало может расколоть жизнь человека и привести к его быстрому старению.

– Разбитое зеркало может принести ссоры с родными и близкими, а также финансовые неудачи.

– Из разбитого зеркала в дом человека могут проникнуть потусторонние существа.

– Разбитое зеркало может "разрезать" личность человека, сделав его уязвимым перед болезнями и неприятностями.

Все эти суеверия не имеют научного подтверждения. По мнению эзотериков, смотреть в разбитое зеркало действительно нельзя – человек может растратить энергию, которую очень активно собирают зеркала.

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