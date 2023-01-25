Почему нельзя смотреть в окно ночью: как объясняли суеверие предки

По давнему поверью, не следует смотреть в окно ночью. Это суеверие уходит еще во времена Киевской Руси – родители строго запрещали детям всматриваться в ночную тьму.

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Отдельная примета касается полной Луны. Говорили, что если смотреть в окно ночью в этот период, Луна вытянет здоровье и жизненные силы и весь следующий год человек будет чувствовать себя слабым и разбитым. OBOZREVATEL расскажет о теориях, в которые верили в давние времена.

Ночь издавна считалась временем, когда активизируются темные силы. Наши предки верили, что ночной мрак скрывает нечисть, леших, потусторонние силы, домовиков и ведьм.

По другой версии, именно ночью смерть приходит, чтобы отнять души усопших. Поэтому, по поверью, происходящее за окном ночью не предназначено для человеческих глаз. Потусторонние существа могут наказать человека. Считалось, что при лунном свете нельзя ходить в баню или на мельницу. Да и вообще даже из соображений безопасности пытались не выходить на улицу ночью.

По народному суеверию, если смотреть в окно на ночь – можно навлечь в дом беду, трудности и нищету, ведь окно является своеобразным порталом между мирами.

Однако не все приметы несут отрицательное значение. Например, выглянуть в окно в день своих именин – пригласить в дом удачу. Увидеть в этот день первым в окне мужчину – к крепкому здоровью, женщину – к взаимной любви, собаку – к встрече с верным другом.

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