Почему нельзя смеяться на ночь: примета действительно работает

Многим в детстве говорили: "не смейся на ночь – утром плакать будешь". Оказывается, это не просто народная поговорка или суеверие.

Видео дня

Специалисты, изучающие проблемы сна, отмечают, что примета действительно работает. OBOZREVATEL приводит аргументы против такого поведения вечером.

Это связано, прежде всего, с нервной системой. Психологи полностью соглашаются с сомнологами, добавляя, что готовиться ко сну следует заранее и тщательно.

Объяснение очень простое: смех, как и любая сильная эмоция, вызывает возбуждение нервной системы. Человек долго не сможет уснуть, его будут беспокоить навязчивые мысли, а даже если уснуть и удастся – высока вероятность того, что всю ночь будут сниться кошмары.

Конечно, утром вы будете чувствовать себя разбитыми и вялыми. Появятся головные боли или проблемы с давлением. Внимание будет рассеянным, вы не сможете сконцентрироваться на важных вопросах, в результате чего могут возникнуть трудности и проблемы.

Особенно не советуют смеяться перед сном маленьким детям. Они имеют уязвимую нервную систему и их режим сна может нарушиться от малейших мелочей. Именно поэтому детям обычно просто необходимы вечерние ритуалы – сказка на ночь, колыбельная, теплая ванночка, любимая игрушка.

Это касается и взрослых. Перед сном лучше избегать лишних стрессов. Отложите смартфон, не читайте новости. Примите ванну, съешьте легкое блюдо (это может быть яблоко или салат), послушайте спокойную музыку. Если вы любите читать перед сном – выберите интересную и приятную историю, остросюжетные триллеры оставьте на день.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал о топ-5 продуктах, которые лучше не есть на ночь, ведь они могут вызвать бессонницу.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.