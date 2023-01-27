Почему нельзя смеяться и мыть голову в пятницу: в чем суть суеверия

С пятницей связано множество народных примет. Издавна считали, что в последний рабочий день недели нельзя мыть голову, начинать вязание или шитье, устраивать переезд и громко смеяться.

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Пятница благоприятна для отдыха, семейных вечеров, разговоров и планирования. В чем суть пятничных предрассудков разбирался OBOZREVATEL.

Что можно делать в пятницу

Пятница по православной традиции – постный день, поэтому важно быть сдержанными и умеренными. По поверьям, лучше не устраивать шум, веселье и браться за тяжелый физический труд в первой половине дня. Наши предки говорили, что радость может превратиться в слезы.

Но как раз в пятницу советуют заняться подсчетом финансов, сделать план доходов и расходов, запланировать важные покупки. Говорили, этот день благоприятен для коммерческих дел, поэтому открывать новый магазин или начинать другой бизнес советовали не в понедельник, а именно в пятницу.

Можно пересадить комнатные растения, приготовить удобрения, очистить их от пыли. Стоит уделить время себе – сходить в магазин, салон красоты или на массаж.

Вечером идеальный вариант – собраться в кругу семьи или поехать в гости к близким друзьям. Приятные разговоры снимут стресс после тяжелой рабочей недели.

Что нельзя делать в пятницу

Деловые встречи на последний день недели лучше не назначать.

Девушкам в древности не советовали садиться за рукоделие в пятницу. Вышивку, шитье или вязание лучше отложить на другой день недели.

Интересное народное поверье касается мытья головы. Женщинам, а особенно замужним, говорили, что лучше не мыть голову в пятницу, чтобы не "вымыть всех родных".

Садоводы и огородники издавна считали, что в пятницу лучше не сажать рассаду или картофель – это не принесет богатого урожая.

Новая работа, переезд в новое жилье, какие-либо кардинальные изменения жизни в пятницу могут не увенчаться удачей, говорили в народе.

Предупреждали даже, что в пятницу не стоит перестилать постель, потому что может прийти бессонница и ночные кошмары.

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