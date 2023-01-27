Почему нельзя смеяться и мыть голову в пятницу: в чем суть суеверия
С пятницей связано множество народных примет. Издавна считали, что в последний рабочий день недели нельзя мыть голову, начинать вязание или шитье, устраивать переезд и громко смеяться.
Пятница благоприятна для отдыха, семейных вечеров, разговоров и планирования. В чем суть пятничных предрассудков разбирался OBOZREVATEL.
Что можно делать в пятницу
Пятница по православной традиции – постный день, поэтому важно быть сдержанными и умеренными. По поверьям, лучше не устраивать шум, веселье и браться за тяжелый физический труд в первой половине дня. Наши предки говорили, что радость может превратиться в слезы.
Но как раз в пятницу советуют заняться подсчетом финансов, сделать план доходов и расходов, запланировать важные покупки. Говорили, этот день благоприятен для коммерческих дел, поэтому открывать новый магазин или начинать другой бизнес советовали не в понедельник, а именно в пятницу.
Можно пересадить комнатные растения, приготовить удобрения, очистить их от пыли. Стоит уделить время себе – сходить в магазин, салон красоты или на массаж.
Вечером идеальный вариант – собраться в кругу семьи или поехать в гости к близким друзьям. Приятные разговоры снимут стресс после тяжелой рабочей недели.
Что нельзя делать в пятницу
Деловые встречи на последний день недели лучше не назначать.
Девушкам в древности не советовали садиться за рукоделие в пятницу. Вышивку, шитье или вязание лучше отложить на другой день недели.
Интересное народное поверье касается мытья головы. Женщинам, а особенно замужним, говорили, что лучше не мыть голову в пятницу, чтобы не "вымыть всех родных".
Садоводы и огородники издавна считали, что в пятницу лучше не сажать рассаду или картофель – это не принесет богатого урожая.
Новая работа, переезд в новое жилье, какие-либо кардинальные изменения жизни в пятницу могут не увенчаться удачей, говорили в народе.
Предупреждали даже, что в пятницу не стоит перестилать постель, потому что может прийти бессонница и ночные кошмары.
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