Почему нельзя потягиваться за столом: суть приметы для женщин и мужчин

Среди народных примет есть одна довольно интересная, связанная с потягиванием. Издавна в народе считали, что не следует потягиваться, сидя за столом.

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Особенно это касалось молодых незамужних девушек. В чем суть поверья, разбирался OBOZREVATEL.

Начнём с правил этикета. Действительно, потягиваться за столом – немного неэтично, ведь рядом могут сидеть другие люди, которых можно нечаянно задеть. Также можно неосторожно сдвинуть или сбросить на пол посуду с едой и стаканы.

Наши предки, однако, не связывали предрассудок только с этикетом. Детям говорили, что, потягиваясь за письменным столом, можно "растерять" все знания – якобы уже выученное "выветрившись" из памяти.

Женатые мужчины, по поверью, таким образом могут привлечь в дом соперника.

Наибольшее количество суеверий связано с юными девушками. Девушек предостерегали не потягиваться утром за столом, ведь так можно "потерять судьбу" и за всю жизнь не выйти замуж.

Интересная трактовка касается энергетики. Говорили, будто, потягиваясь, можно отдать свои силы и энергию сидящему рядом.

Конечно, не следует буквально воспринимать все приметы и предрассудки. Но, прежде чем потянуться, все же оцените, целесообразно ли это сделать с точки зрения этикета.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя возвращать посуду пустой.

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