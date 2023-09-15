Почему нельзя пользоваться поцарапанными сковородками: объяснение

Все мы знаем, что нужно выбрасывать сковороды с антипригарным покрытием, если на них появляются царапины. Но как правило не знаем почему, и просто принимаем это правило за аксиому.

Блогерка и врач из Нью-Йорка Пунам Десаи решила объяснить своим подписчикам, что именно происходит, если вы используете поцарапанную сковородку. Все дело в микропластике.

"Микропластик разрушает эндокринную систему. Он может повлечь гормональный дисбаланс, проблемы с фертильностью и даже увеличить риск развития рака", — предупредила блогерка. По ее словам, попадание таких веществ в организм может способствовать развитию опасных заболеваний.

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Антипригарное покрытие, применяемое в посуде, содержит пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), которые также называют "вечными химикатами". Они хорошо работают как элемент защиты сковородок и кастрюль, но в последнее время с ними стали связывать развитие различных проблем со здоровьем, включая некоторые виды рака и бесплодия.

Недавно проведенное в Австралии исследование показало, что даже одна царапина на поверхности антипригарного покрытия может привести к попаданию миллионов частиц микропластика в пищу и в целом в дом. Исследователи использовали световые волны для измерения микроскопических частиц и обнаружили, что только одна пятисантиметровая царапина на тефлоновой посуде выделяет до 2,3 миллиона частиц микропластиков.

В организме человека PFAS тоже задерживается надолго. Он плохо выводится с мочой и может оставаться в теле до десятка лет, оказывая негативное влияние на различные органы и системы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно мыть антипригарные сковороды, чтобы не повредить покрытие.

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