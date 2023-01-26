Почему нельзя поднимать монеты с земли: в каких случаях суеверие не действует

Издавна считалось, что лучше не поднимать монеты с земли. По поверьям, такая находка может принести бедность и нищету или вообще навлечь в жизнь беду.

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Наши предки верили, что выброшенные или потерянные монеты могут нести плохую энергетику. В чем суть суеверия, разбирался OBOZREVATEL.

Существует и альтернативная версия, согласно которой найденные деньги считаются хорошим знаком в зависимости от места находки. Иногда, подняв монеты в благоприятное время, можно привлечь в жизнь достаток и благополучие. Особенно это касается старинных монет. Если носить найденную древнюю монету в кошельке – это принесет успех и счастье.

Также говорят, что следует смотреть на сторону монеты. Если она лежит "решкой" – лучше пройти мимо. Если "орлом" – можно поднять, монета принесет положительные изменения.

Издавна также отмечали, что найденные деньги следует отдать на благотворительность или пожертвовать нищему на улице. А вот поднимать лежащие на перекрестке деньги категорически запрещалось.

Монеты с поврежденными краями считались счастливыми, их советовали держать в кошельке, чтобы увеличить доходы.

Также, по поверьям, если мужчина спешит на встречу и вдруг находит на дороге деньги – значит встреча пройдет успешно.

Наши предки обращали внимание и на лунный календарь, будучи уверенными, что найденные монеты в период полнолуния принесут несчастье. По другому толкованию, найти монетку в снегу – к удаче, а в дождь – к прибыли.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о старом поверье относительно старого кошелька. В некоторых случаях его не советуют выбрасывать.

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