Почему нельзя передавать вещи через порог: суть суеверия

Издавна считали, что не следует передавать вещи через порог. В народе говорили, что, передавая вещь через порог, можно растерять свою удачу.

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Эзотерики утверждают, что порог – это словно грань между двумя мирами и разница в энергетике может привести к неприятным последствиям. Можно ли передавать вещи или деньги через порог и в чем суть суеверия, разбирался OBOZREVATEL.

По поверью, если передать деньги через порог – можно столкнуться с материальными трудностями и обречь себя на бедность.

Если кто-то просит передать вещь через порог, лучше сделайте один-два шага вперед, иначе это может привести к ссорам и конфликтам с этим человеком. Поэтому, прежде чем передать вещь или деньги, впустите человека в комнату или выйдите из нее сами.

По другой версии, этого не следует делать, чтобы не навлечь в дом злых духов. Даже вещь, которую вы передали через порог, принесет другому человеку несчастье.

Исторически суеверие уходит еще в языческие времена. Тогда существовал обычай закапывать прах умерших на пороге, якобы так они будут охранять семью от бед. Передавать что-либо через порог – значит потревожить усопших.

По народным поверьям, если к вам в дверь кто-то постучал – не говорите ни с кем с порога. Лучше выйдите на крыльцо, чтобы не навлечь в дом беду.

Садиться на пороге также не рекомендовали, иначе о человеке будут ходить плохие сплетни.

Интересный предрассудок связан со свадьбой. По давней традиции, когда молодожены входят в новый дом – мужчина должен перенести женщину через порог на руках. Если девушка сама переступит порог – пару могут ожидать трудности в семейной жизни.

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