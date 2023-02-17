Почему нельзя носить деньги в кармане: объяснение суеверия

Из-за отключения света в Украине вновь стали актуальными наличные деньги, и даже люди, привыкшие всегда рассчитываться картой, начали носить их с собой. Но некоторым пришлось в спешке или по другим причинам класть ее не в кошелек, а в карман. Тем временем народные приметы категорически не советуют так поступать. Но почему нельзя класть деньги в карман?

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OBOZREVATEL разбирался по сути суеверия. Дело в неуважении к деньгам, которым не место где попало.

По поверью, небрежно запиханные в карман купюры могут привести к финансовым проблемам. Вплоть до банкротства.

Также деньги не любят лежать у входной двери в дом. Через это место проходит много энергии, в том числе отрицательной, что плохо сказывается на семейных финансах. Также не место купюрам в спальне.

Наиболее правильно будет положить деньги в бумажник. Причем купюры должны быть ровно разложены в отделе для бумажных денег, а монеты – в специальном кармашке. Так они будут в порядке. Также хорошими местами для денег являются сейф или специально отведенный ящик. Размещать их лучше в кабинете или рабочей зоне жилища.

Идеальным вариантом будет вообще не хранить наличные дома, а заставить ее работать – положить в банк под процент или инвестировать. В таком случае они будут работать, крепкая энергетика денег будет в движении и вы получите прибыль и приумножите свое состояние.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя ставить сумку на пол и при чем здесь деньги.

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