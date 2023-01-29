Почему нельзя мыть голову в понедельник: во что верили в древности

Процедуры красоты – сфера окутанная массой предрассудков. Считается, что стрижка или массаж в неправильный день могут не только не принести пользы, но и нанести вред. Поэтому, например, важно знать, в какой день недели можно мыть волосы.

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OBOZREVATEL поинтересовался суевериям об этой процедуре. Оказывается, в народе издревле есть четкий график, когда мытье головы принесет удачу, а когда – проблемы.

Столько внимания ему уделяли из-за того, что волосы считаются материей, через которую наше тело общается с тонкими мирами. Якобы именно через нее мы получаем жизненную энергию и интуитивные откровения. Следовательно мыть волосы следует по следующему графику:

понедельник – плохой день, ведь начало недели всегда тяжелое и вымытая в этот день голова потянет за собой эту негативную энергетику;

– плохой день, ведь начало недели всегда тяжелое и вымытая в этот день голова потянет за собой эту негативную энергетику; вторник – день, благоприятный для процедур по уходу за волосами;

– день, благоприятный для процедур по уходу за волосами; среда – идеальный день для любого ухода за собой, в том числе и за волосами;

– идеальный день для любого ухода за собой, в том числе и за волосами; четверг – мыть голову лучше до восхода солнца, это увеличит запас жизненной энергии и обеспечит приток сил;

– мыть голову лучше до восхода солнца, это увеличит запас жизненной энергии и обеспечит приток сил; пятница – завершение рабочей недели так же не способствует уходу за волосами, как и его начало, в этот день советуют сконцентрироваться больше на работе, а не на себе;

суббота – день наведения порядка и водных процедур, в субботу рекомендуется убирать в доме и ухаживать за собой, в частности мыть голову;

– день наведения порядка и водных процедур, в субботу рекомендуется убирать в доме и ухаживать за собой, в частности мыть голову; воскресенье – день отдыха, поэтому прилагать усилия и мыть волосы не рекомендуется.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в какие дни недели нельзя менять постельное белье.

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