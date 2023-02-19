Почему нельзя ломать хлеб и почему резать его должны мужчины: суть суеверия

Значение хлеба в культуре трудно переоценить. Недаром этим словом в переносном смысле называют буквально всю пищу. Поэтому внимания к нему со стороны суеверных людей больше, чем к любому другому продукту. В частности, к тому, как правильно резать хлеб, чтобы не повредить ему на энергетическом уровне.

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OBOZREVATEL ознакомился с разными версиями примет. Рассказываем, почему ломать хлеб – плохо и почему лучше доверять нарезку выпечки мужчинам.

Почему приметы не советуют ломать хлеб

Образ хлеба связан не только с богатством, но и с судьбой в целом. Недаром молодоженам на свадьбу пекут специальный его вид – каравай. Именно из этой связи и возник запрет ломать хлеб, якобы таким образом можно сломать себе судьбу. Кроме того, отламывание хлеба приводит к появлению большого количества крошек. А такой бесполезный расход предвещает бедность и болезни для того, кто его вызвал. Если же другого способа раздела хлеба нет, нужно поцеловать и благословить отломанный кусок.

Почему хлеб должен резать мужчина

Учитывая большое символическое значение хлеба, задачу по его распределению традиционно доверяли старейшине семьи. Обычно это был мужчина. На него возлагалась ответственность справедливо разделить еду между домочадцами.

Впрочем, даже главе семьи не разрешалось оставлять нож в хлебе. Это предвещало семье ссоры, раздор и утрату удачи. На весу хлеб резать тоже запрещалось. Считается, что это к финансовым проблемам.

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