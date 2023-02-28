Почему нельзя хранить сахар и соль в одном шкафу: суть приметы

Некоторые продукты не могут ужиться не только в составе одного блюда. Народные приметы говорят, что их расположение рядом на кухне может принести в жизнь семьи конфликты и ссоры. Поэтому если у вас начался сложный период, просмотрите свои шкафчики, возможно стоит "развести" соль с сахаром и другие припасы.

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OBOZREVATEL поинтересовался приметами, касающимися кухни. Вот список способов улучшить домашнюю атмосферу.

Соль и сахар считаются продуктами-антагонистами, хотя в кулинарии и сочетаются. Именно поэтому хранить их рядом не следует. Чтобы избежать конфликтов, пересыпьте их в непрозрачную тару и поставьте в разные шкафчики.

Муку следует хранить подальше от чужих глаз – в закрытом шкафу или ящике. Все из-за символического значения продукта, он считается воплощением изобилия. Муку нужно хранить в плотной упаковке и следить, чтобы она не просыпалась – это может предвещать ущерб и ссоры.

Все сыпучие продукты (крупы, сахар, соль) лучше хранить в банках или контейнерах, а не в пакетах, из которых они легко высыпаются. Приметы говорят, что такой бесполезный расход – к сплетням о семье.

Любые продукты из пшеницы, будь то крупы, макароны или мука, лучше хранить под крышкой золотистого цвета. Это должно привлечь в дом богатство.

Чтобы защитить себя от отрицательной энергетики, в углах помещений можно рассыпать немного манки. Считается, что она способна впитывать негатив. Оставьте ее так на ночь, а утром выметите.

Еще одним оберегом служит лавровый лист. Чтобы он не терял своих свойств, его следует хранить в стеклянной банке где-нибудь на виду.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие обереги для дома можно изготовить из лавровых листьев.

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