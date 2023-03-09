Почему нельзя ходить по мокрому полу: приметы о бедности

Все мы много раз в своей жизни слышали просьбу не ходить по только что помытому полу. Она кажется вполне логичной, ведь к мокрой поверхности быстрее пристают загрязнения и получается, что вся работа по наведению чистоты оказывается бесполезной. Также на мокром легко поскользнуться. Поэтому в общественных местах после уборки часто ставят специальные таблички с предупреждением.

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Но OBOZREVATEL выяснил, что это связано также с приметами и суевериями. Ведь уборка имеет большое энергетическое значение и ассоциируется с очищением дома не только от грязи.

Так считается, что следы, которые остаются на помытом полу, если по нему кто-то пройдется, могут стать указателем для нечистой силы, показать ей дорогу в дом. Поэтому сначала надо дождаться, пока вода высохнет, а только потом проходить внутрь.

Из-за этого суеверные люди рекомендуют не мыть пол в доме вечером перед тем, как большинство жильцов вернутся домой. Лучше сделать это утром, когда они уйдут. Тогда на вечер дом будет такой же чистый, но без риска наследить.

Суеверные люди убеждены, что нечистая сила, которую можно привести домой с такими следами, будет разжигать семейные ссоры, болезни, голод и бедность. Это также может подтолкнуть детей не слушаться, а взрослых – чувствовать себя плохо.

Также существует целый перечень примет, связанных с мокрым, только что помытым полом.

Если вымыть его перед выездом в дорогу и оставить мокрым, то путь будет трудным и опасным. Однако так можно сделать, если из дома только что вышел плохой человек, это заметет его следы.

При уборке лучше попросить всех выйти из комнаты, которую планируется помыть. Если обойти кого-то со всех сторон шваброй, это принесет этому человеку множество проблем и даже несчастий.

Гости не могут мыть полы в чужом доме. Это принесет хозяевам ссоры и нищету.

Чтобы в доме всегда было изобилие, пол лучше мыть в направлении кухни.

Провести влажную уборку пола необходимо, если в доме кто-то скончался. Делается это, как только покойника вынесут за порог. Это должно помочь душе покойного разорвать связь со своим земным жилищем и легче перейти в потусторонний мир.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя убирать дома, когда родные находятся в пути.

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