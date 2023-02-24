Почему нельзя глотать жвачку: объяснение запрета родом из детства

Все мы еще с детства помним страшилку о том, какие ужасы могут случиться, если проглотить жвачку. Потом практически каждый раз или два случайно это делал и ничего катастрофического, как правило, не происходило. Неужели предостережение, почему нельзя глотать жвачку, это миф?

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Как выяснил OBOZREVATEL, страшилка все же имеет достаточно серьезные основания. И хотя по своему составу жвачка вполне безопасна и не превратится в нечто токсичное, если окажется в пищеварительной системе, опасность представляют ее форма и размер.

В отличие от продуктов питания, жвачка не расщепляется на отдельные вещества и проходит через человеческое тело в практически неизменном виде. А это может вызвать кишечную непроходимость. Особенно у детей, у которых просвет кишечника значительно уже. Выражается это такими симптомами, как запор, тошнота, рвота и сильная головная боль.

Еще одна опасность, которую несет в себе жвачка – это риск, что она застрянет в горле и вызовет удушье. А это смертельно опасно. Поэтому лучше не ставить экспериментов по тому, сможете ли вы проглотить резинку.

Что делать, если вы проглотили жвачку

Прежде всего не паникуйте. Потребности вызывать скорую и требовать срочной операции по удалению резинки не нужно. Внимательно следите за своим самочувствием, но при этом не пытайтесь найти у себя какие-нибудь симптомы специально. Первое время вы можете чувствовать дискомфорт в горле из-за того, что через пищевод только что прошел необычно большой предмет. Позже могут возникнуть неприятные ощущения в животе. Уже вскоре они пройдут сами по себе – через 2-3 дня режим повышенной бдительности можно будет отменить полностью. За помощью следует обращаться, если у вас начались действительно отчетливые симптомы непроходимости.

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