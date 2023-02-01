Почему нельзя есть с ножа: все приметы

Запрет есть с помощью одного лишь ножа – одно из самых распространенных суеверий. Еще с детства нас учат, что это делает человека злым. Но есть ли какое-нибудь объяснение, почему нельзя есть с ножа?

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OBOZREVATEL разбирался в сути суеверия. Оказывается, оно имеет за собой практическую подоплеку.

Дело в том, что такое применение острого предмета может привести к ранению языка. Особенно у детей, которые еще не очень ловки в мелких движениях и могут быть невнимательны. А рана во рту действительно хорошего настроения не прибавляет.

Также потребление пищи с ножа связывают с ревностью. Мол, человек, который так делает, может стать ревнивцем. Это объяснимо тем, что кухонный нож часто является орудием бытовых убийств. Поэтому лучше лишний раз не брать его в руки и не использовать не по прямому назначению.

Отдельные беды предвещает еда с ножа женщинам. Есть поверье, что таким образом муж дамы, которая так поступает, может превратиться в пьяницу или предателя. Рационального объяснения этому суеверию нет. Разве это можно назвать дополнительным аргументом в пользу того, что так использовать нож не принято.

С точки зрения эзотерики использование ножа для потребления пищи может навредить ауре человека. Здесь это объясняется способностью предмета накапливать негативную энергию, которую человек буквально помещает внутрь своего тела. А это может привести к болезням, бессоннице, депрессии и нарушениям психики.

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