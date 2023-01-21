Почему нельзя есть из треснувшей посуды: суть бабушкиного суеверия

Есть из треснувшей посуды, прежде всего, не стоит из соображений правил безопасности, ведь частицы надломленного стекла могут попасть с пищей в организм. С надщербленной посудой связано множество народных поверий.

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Еще наши бабушки говорили, что из треснувших тарелок есть не следует. В чем суть суеверия, разбирался OBOZREVATEL.

Раньше существовала привычка ставить новую посуду на видном месте в серванте, а есть каждый день из старой, иногда надколотой.

По древнему поверью, есть из треснувшей тарелки – к нищете. Это же касается чашек и другой стеклянной посуды. Если посуда немного откололась – не следует ее склеивать, сразу несите на помойку.

Практика фэншуй аналогично рассматривает треснувшую посуду исключительно с отрицательной точки зрения. От него следует как можно скорее избавиться. Даже хранение щербатых тарелок в доме не предвещает ничего хорошего.

Эзотерики утверждают, что в трещинах на посуде скапливается плохая энергетика, которая может влиять на здоровье.

Также не стоит пользоваться ножами с обломанными или зазубренными лезвиями.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя пить из чужой чашки.

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