Почему нельзя держать дома сухие цветы: несут очень сильную энергетику
С сухими цветами в народе издавна было связано много примет и предрассудков. По одной из версий, увядшие букеты нельзя хранить дома, ведь они могут негативно повлиять на энергетику и повлекут за собой ухудшение состояния здоровья членов семьи. По другой – сухоцветы из полевых цветов и трав часто используют в качестве оберегов.
Так что нет единой точки зрения относительно увядших букетов в доме. О различных трактовках суеверий читайте в материале OBOZREVATEL.
Негативная версия
Увядшие растения, по поверьям, не принесут в дом ничего хорошего. Наши прабабушки верили, что с потерей цветами своей красоты их владелец также может утратить жизненные силы. Суеверные люди говорят, что хранить увядшие букеты не стоит, ведь они могут привлечь несчастье, навлечь проблемы со здоровьем и трудности в семье.
По поверью, сухие цветы являются символом потерь, безденежья, неблагополучия, распрей и раздора.
Незамужним девушкам не советовали хранить засохшие букеты от поклонников – сухие цветы негативно влияют на молодость и силу.
Логическое объяснение можно найти касаемо пункта "ухудшение здоровья". Здесь все просто – если увядшие цветы будут долго стоять в воде, она начнет загнивать. Размножение бактерий может отрицательно сказаться на здоровье.
Кстати, свадебный букет роз хранить не советовали – он, по поверьям, навлечет ссоры и недоразумения в жизни молодоженов.
Хорошие приметы
Есть и положительное значение у суеверия. Издавна ставили в комнатах сухоцветы из целебных трав – они были в качестве оберегов. Аромотерапия из трав помогает уменьшить головные боли и улучшить настроение.
Самые популярные для сухих букетов полевые растения – зверобой, полынь, чабрец, чертополох. Такие сухоцветы обладают гармоничной и благоприятной энергетикой.
По поверьям, сухие полевые цветы и травы приносят в дом стабильность, уют и процветание.
Полезные сухоцветы
В народе часто засушивали букеты лекарственных растений. Наши предки верили, что можно засушивать такие цветы и травы:
- материнка
- полынь
- мята
- ромашка
- лаванда
- пижма.
Такие букеты советуют хранить в кухне или прихожей, но ни в коем случае не в стальной или детской комнате.
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