Почему нельзя держать дома сухие цветы: несут очень сильную энергетику

С сухими цветами в народе издавна было связано много примет и предрассудков. По одной из версий, увядшие букеты нельзя хранить дома, ведь они могут негативно повлиять на энергетику и повлекут за собой ухудшение состояния здоровья членов семьи. По другой – сухоцветы из полевых цветов и трав часто используют в качестве оберегов.

Видео дня

Так что нет единой точки зрения относительно увядших букетов в доме. О различных трактовках суеверий читайте в материале OBOZREVATEL.

Негативная версия

Увядшие растения, по поверьям, не принесут в дом ничего хорошего. Наши прабабушки верили, что с потерей цветами своей красоты их владелец также может утратить жизненные силы. Суеверные люди говорят, что хранить увядшие букеты не стоит, ведь они могут привлечь несчастье, навлечь проблемы со здоровьем и трудности в семье.

По поверью, сухие цветы являются символом потерь, безденежья, неблагополучия, распрей и раздора.

Незамужним девушкам не советовали хранить засохшие букеты от поклонников – сухие цветы негативно влияют на молодость и силу.

Логическое объяснение можно найти касаемо пункта "ухудшение здоровья". Здесь все просто – если увядшие цветы будут долго стоять в воде, она начнет загнивать. Размножение бактерий может отрицательно сказаться на здоровье.

Кстати, свадебный букет роз хранить не советовали – он, по поверьям, навлечет ссоры и недоразумения в жизни молодоженов.

Хорошие приметы

Есть и положительное значение у суеверия. Издавна ставили в комнатах сухоцветы из целебных трав – они были в качестве оберегов. Аромотерапия из трав помогает уменьшить головные боли и улучшить настроение.

Самые популярные для сухих букетов полевые растения – зверобой, полынь, чабрец, чертополох. Такие сухоцветы обладают гармоничной и благоприятной энергетикой.

По поверьям, сухие полевые цветы и травы приносят в дом стабильность, уют и процветание.

Полезные сухоцветы

В народе часто засушивали букеты лекарственных растений. Наши предки верили, что можно засушивать такие цветы и травы:

материнка

полынь

мята

ромашка

лаванда

пижма.

Такие букеты советуют хранить в кухне или прихожей, но ни в коем случае не в стальной или детской комнате.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие комнатные растения нельзя ставить в спальне.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.