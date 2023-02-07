Почему нельзя дарить полотенца: считается плохой приметой

Порой полотенце кажется хорошей идеей для подарка. Скажем, на новоселье, когда семье нужно много хозяйственных вещей. Но на самом деле, народные суеверия утверждают, что это очень плохой подарок. Но почему нельзя дарить полотенце?

Видео дня

OBOZREVATEL разобрался в сути суеверия. Оно связано с магическими свойствами, которые в народе приписывают полотенцу. В частности, эту вещь используют в похоронном обряде и вешают на крест на могиле.

Поскольку одно из основных символических значений полотенца – это путь для перехода души в другой мир, такой подарок, по поверью, может навлечь смерть человека, досрочно открыть для него этот путь. Если же вещь подарить находящимся в паре людям, она может принести им разлуку. Конечно, есть у полотенца и другие толкования и применения, но именно это делает его плохим подарком.

Впрочем, существует мнение, что примета работает только в отношении обрядовых или декоративных полотенец. А бытовые варианты – банные или кухонные – такого значения не имеют, поэтому их можно свободно дарить любому. Но если человек, которому вы готовите сюрприз, суеверен сам по себе, то, конечно, для него лучше выбрать что-то другое.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему полотенце нельзя вешать на дверь и мыть им пол.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.