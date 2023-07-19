Почему не всегда нужно удалять ушную серу: зачем она нужна

Каждый человек соблюдает правила личной гигиены и чистит уши от серы. Большинство думает, что ее нужно немедленно избавляться, потому что она только загрязняет ушные каналы.

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Однако чрезмерное очищение ушей ватными палочками, может навредить нашему здоровью. IFLScience подробнее разобрался в этом вопросе.

Ушная сера – это естественный секрет желто-коричневой цвета, который производиться серными железами в ушном проходе. Сера необходима для того, чтобы защитить наши уши от грязи и посторонних тел, она сохраняет кожу ушного канала мягкой и поддерживает ее здоровое состояние.

Сера состоит из масла, пота, клеток кожи и частиц пыли. Хотя она и выполняет важные функции для нашего организма, ее чрезмерное количество может привести к ухудшению слуха.

У людей с узкими ушными каналами и у тех, кто часто носит что-то в ушах, например, беруши, слуховые аппараты, наушники, может образоваться пробка.

Также частое использование ватных палочек может привести к накоплению ушной серы, а не к ее удалению.

Наше тело способно само очиститься от лишней грязи в ушах. Клетки постепенно перемещают серу поближе к наружной части уха и затем она сама отпадает, или ее можно вымыть водой во время купания.

Ватная палочка мешает этому природному процессу. Потому что сера, которая уже приблизилась к наружной части уха, возвращается обратно в ушной канал. Со временем она скапливается и возникают проблемы со здоровьем.

Если у вас появились такие симптомы, как зуд, заложенность уха, выделение жидкости или боль, то следует немедленно обратиться к врачу.

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