Почему не следует выбрасывать пакетики с силиконовыми шариками: где могут пригодиться

Вы точно видели эту вещь – маленький пакетик с предупреждением не употреблять его содержимое в пищу. Такие можно найти в коробках с техникой, обувью или одеждой. Они содержат шарики силикагеля – специальным образом сформированного силиката натрия. Это чрезвычайно гигроскопическое вещество, которое хранит вещи от лишней влаги во время транспортировки. Как правило, эти пакетики выбрасывают сразу после открывания коробки.

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А зря. Издание Sante Plus рассказывает, что они могут быть очень полезны в хозяйстве. И пригодиться в целой куче разных ситуаций.

Защита обуви

Во время ежедневного ношения обувь пропитывается влагой – это пот, который неотвратимо появляется на коже стопы. Убрать ее можно, положив на ночь такой пакетик внутрь каждого ботинка. Это, в частности, поможет избежать появления неприятного запаха в обуви. При этом выбрасывать силикагель после этого не нужно. Он может впитать гораздо больше влаги.

Помощник по уходу за вещами в шкафу и сумке

Так же неприятный запах может появиться в спортивной сумке, в которой вы несете домой влажную после тренировки форму. Просто положите в нее силикагель и он будет впитывать избыток жидкости.

Аналогично вещество можно разместить на каждой полке в шкафу с одеждой. В таком случае вещи в нем будут надежно защищены от перепадов влажности. К примеру, в сезон дождей или после окончания отопительного сезона.

Сохранение архива

Несмотря на то, что большинство наших воспоминаний мы сейчас храним онлайн в "облаках", все же у многих есть дома архивы с бумажными фотографиями, а то и пленки с негативами, VHS-кассеты и даже старые документы. Все они портятся от влаги. И помочь этому можно именно с помощью силикагеля. Рассортируйте свой архив, как вам нужно, разложите в пластиковые контейнеры с крепкими крышками и в каждый из них положите 1-2 пакетика вещества.

Улучшение условий хранения косметики и лекарств

Косметика, некоторая бытовая химия и особенно лекарства нуждаются в правильных условиях хранения. Высокая влажность является серьезным нарушением этих условий. Поэтому пакетик силикагеля в косметичке или аптечке будет более чем уместен. Особенно если вы храните эти предметы в холодильнике, где по определению высокая влажность воздуха.

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