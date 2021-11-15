Почему окна запотевают на ночь и как избавиться от влаги: простой лайфхак

Запотевшие окна, а по другому – конденсат на оконных стеклах, – распространенная проблема, с которой многие сталкиваются зимой. Происходит это потому, что в холодное время года температура воздуха на улице и в квартире существенно отличается.

Как пишет портал Кobieta, от этой проблемы легко избавиться с помощью простых приемов. Специалисты же напоминают, что проблема не столь безобидна, так как конденсат на пластиковых окнах ведет к появлению грибка и плесени, созданию нездоровой атмосферы в комнате и может спровоцировать заболевания домочадцев.

Как правило, конденсат в плохо вентилируемых помещениях возникает на окнах в ночное время. И если в помещении с деревянными окнами эта проблема не столь очевидна, то там, где вставлены окна ПВХ, нет сквозняков, а следовательно "парниковый эффект" – более ощутимый.

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Специалисты советуют "гасить" повышенную влажность воздуха. А именно – обеспечить постоянный доступ в квартиру свежего воздуха, например, регулярно проветривать ее, широко открывая окна примерно на 15 минут в день.

Второй способ предполагает установку диффузоров – специальных устройств проветривания, когда при установке рукоятки в определенном положении в помещение начинает поступать свежий воздух. Установить диффузор можно в любой момент, даже после монтажа пластиковых окон. Этот механизм позволяет проветривать комнату, не распахивая окна. Диффузором можно управлять вручную или он может срабатывать автоматически.

Есть еще несколько важных моментов, о которых следует помнить, чтобы окна не запотели.

Необходимо поддерживать постоянную температуру в помещении в пределах от 18 до 21°C.

При приготовлении пищи не следует забывать включать вытяжку, а после завершения – тщательно проветривать комнату.

Во время принятия ванны следует закрыть дверь в ванную, а затем еще раз – хорошенько проветрить ее после.

В том месте, где сушится одежда, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха, чтобы удалить лишнюю влагу, испаряющуюся с одежды.

Кстати, если на подоконнике над батареей присутствуют растения, то вода, которой регулярно поливаются эти растения, может также сказываться на появлении конденсата. В этом случае цветы лучше убрать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что на скорость распространения коронавируса в помещении может влиять влажность воздуха.