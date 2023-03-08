Почему коты 'летают' ночью по квартире: простое объяснение

Часто кошачьи биоритмы не совпадают с человеческими, поэтому домашние любимцы, которые мило и сладко спали целый день, ночью начинают "летать" по квартире и громко мяукать. Хозяева, устав после трудового дня, конечно "в восторге" от ночной кошачьей активности.

Видео дня

Эксперты объясняют это тем, что именно в темное время суток происходит естественная активизация энергии животных, ведь ночью просыпается их добыча – грызуны. Детали о причинах ночной шумихи кошек рассказало издание Inverse.

По словам Дэвиси Микель Дельгадо, научной сотрудницы Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета, после полуночи и на рассвете внутренние ритмы подсказывают котам, что пора охотиться. Это одна из причин, почему ночью кошки носятся по квартире, как сумасшедшие.

Кот, отдохнувший днем, накопил энергию и ночью просто "сбрасывает" ее избыток, не понимая, почему хозяин не уделяет ему достаточно внимания.

Возможно, животное просто хочет есть или пить, поэтому перед сном убедитесь, что тарелки вашего кота полны, а лоток – чистый.

Ветеринары утверждают, что таким образом кот может испытывать беспокойство – его могут раздражать свечение техники и посторонние звуки. Если вы взяли кота с улицы, такое поведение будет естественным для него определенное время, пока он не начнет вам доверять и чувствовать себя в безопасности.

В случае, когда обычно спокойная ваша кошка начала громко и буквально "лезть на стену" – возможно, для нее пришло время для спаривания.

Но особенно следует обратить внимание на состояние здоровья любимца. Внезапная ночная активность и раздражительность могут указывать на проблемы со щитовидной железой, когнитивные дисфункции у пожилых кошек, кожные заболевания и т.д.

Есть еще одно объяснение ночной кошачьей активности – это может быть просто особенностью породы. К примеру, сиамские коты очень склонны к крикливости.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько живут коты и какие породы являются долгожителями.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.