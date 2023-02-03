Почему кошку первой пускают в новый дом: есть несколько объяснений

Издавна, переезжая в новое жилье, первой в дом запускали кошку. В народе распространено мнение, что кошка – животное, имеющее очень тонкое и точное чутье, а потому может уловить правильные энергетические потоки.

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По другой версии кошка способна излечивать болезни и чувствовать негатив. В чем суть суеверия и нужно ли, прежде чем поселиться в новой квартире, "проверять" энергетику на кошке, разбирался OBOZREVATEL.

Традиция существовала еще в давние времена. По поверьям, кошка способна улавливать вибрации, недоступные человеческому восприятию. Те, кто верят в злых духов или домовых, говорили, что в новом доме кошка первой должна "подружиться" с потусторонними существами. Существовала примета: запуская кошку в пустую комнату, смотрели, где она ляжет спать. Туда и ставили кровать, ведь кошка всегда выбирает для сна безопасные и благоприятные места.

По другой версии, в новое помещение с хозяевами переезжают и старые трудности. Чтобы избежать этого и избавиться от прошлых проблем, сначала впускали в дом кошку.

Кошки обычно имеют добрый, ласковый характер и, по приметам, они могут наполнить положительной энергетикой все жилище. Говорят, что кошки способны ощущать болезни. Если хозяин нездоров, она на интуитивном уровне понимает, где больное место и ложится на него, чтобы вылечить.

Таким образом, суть приметы сводится к тому, что кошка может уберечь дом и хозяев от всего плохого и принесет в дом благополучие и удачу.

Если вы не верите в предрассудки, можно просто позволить животному первому самостоятельно обследовать незнакомую территорию и привыкнуть к новому дому.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему, согласно примете, нельзя спать с котом. Многие хозяева игнорируют запрет и спят с любимцем.

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