Почему дома нельзя свистеть: дело не только в деньгах

Наверное, многие слышали поговорку: "не свисти – денег не будет". Это суеверие существует у многих народов мира и особенно касается свиста в доме.

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Кроме финансовых проблем, существуют и другие трактовки: например, незамужним девушкам свист предвещает одиночество. Откуда пошла примета и какие еще есть трактовки предрассудка, разбирался OBOZREVATEL.

Говорят, свист в доме принесет семье много трудностей. Мужчинам предсказывали невзгоды на работе и безденежье, беременным – тяжелые роды, супругам – конфликты и непослушных детей.

Издавна верили, что именно с помощью свиста общается разная нечисть. Поэтому, если человек часто свистит, вокруг него собирается отрицательная энергетика.

Свист иногда ассоциируется с ветром, а сильный ветер может навредить. По версии приметы, распространенной в прибрежных странах, свистом можно навлечь шторм и ураган. В древние времена моряки свистели в штилевую погоду, чтобы вызвать ветер, который повел бы корабль в верном направлении.

Те, кто верят в домовых, говорят, что этим существам очень не нравится свист. Звук настолько будет раздражать домового, что он может устраивать неприятности в доме. К примеру, внезапно начнутся неисправности с канализацией, электричеством, вентиляцией и т.д.

Крестьяне говорили, что свистом можно даже навлечь плохой урожай.

Кроме того, свист считается неприличным в некоторых культурах. Именно свистом мужчины в кабаках и корчмах призывали публичных женщин.

Согласно другой версии, свистом можно призывать темные силы. Начнутся конфликты, болезни, мелкие бытовые невзгоды, в семье не будет понимания и счастья. Особенно негативное значение имеет суеверие о свисте в темное время суток. Свистеть после заката солнца – к болезням, неудачам и трудностям.

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