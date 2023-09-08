Почему человеку трудно почувствовать собственный запах: научное объяснение

Поездки в общественном транспорте могут стать тем еще испытанием, особенно в час пик. Чувствуя не слишком приятный запах от некоторых пассажиров, обычно возникает вопрос: почему не все пользуются таким замечательным изобретением человечества как антиперспирант. Однако объяснение может быть весьма банальным: ученые доказали, что свой запах почувствовать очень сложно, а иногда даже невозможно.

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Человек может и не догадываться, что от него неприятно пахнет, однако другие от этого запаха могут едва ли не терять сознание. Речь идет в основном о природных ароматах: пота или запаха изо рта. Почему человек не всегда чувствует свой запах, рассказало издание Live Science.

Почему люди не чувствуют собственный запах

Хироаки Мацунами, молекулярный нейробиолог из Университета Дьюка, отметил, что человек может чувствовать свои запахи (например, улавливать неприятный аромат под мышками), но со временем эта чувствительность теряется. Это, по словам ученого, касается любого запаха, с которым мы регулярно сталкиваемся, в том числе и парфюмерии или домашних ароматизаторов.

Процесс называют "усталостью от запаха", а причина возникновения такого привыкания не совсем ясна (считается, что это может быть вызвано изменениями в рецепторах запаха или реакцией мозга).

По словам Рейчел Герц, нейробиолога из Университета Брауна, каждый человек имеет уникальный запах тела, и наша способность распознавать свой запах также повышается или снижается в определенных ситуациях. К примеру, если вы съели блюдо с чесноком, то сначала весьма отчетливо будете чувствовать этот запах во рту, но потом он станет для вас незаметным. Это же касается и пота.

Исследования также выявили связь между обонянием и некоторыми заболеваниями. Запах гниющих фруктов изо рта может указывать на диабет, а при брюшном тифе ваш пот пахнет свежеиспеченным хлебом.

Древесный, мускусный запах характерен для болезни Паркинсона. Известна история, когда женщина заметила, что запах ее мужа изменился прежде, чем ему поставили диагноз. Позже она смогла выявить болезнь с почти идеальной точностью, только понюхав рубашки шести пациентов с болезнью Паркинсона и шести пациентов контрольной группы. Сейчас ученые изучают, можно ли использовать изменения в кожном жире для диагностики случаев до появления симптомов. .

Восприятие запахов тоже связано с нашими социальными отношениями. Исследователи обнаружили гены, которые назвали главным комплексом гистосовместимости (MHC). Что-то в запахе нашего тела рекламирует нашу уникальную группу MHC, и женщины обычно предпочитают запах мужчин с генами MHC, которые отличаются от их собственных. Вполне возможно, что рождение детей от человека с другой комбинацией MHC генов может дать этим детям иммунитет к большему количеству заболеваний.

Особенности человеческого обоняния

Нос человека имеет примерно около 200 миллионов обонятельных клеток, способных различать более 3000 запахов. Нервные окончания электрическими импульсами передают запахи мозгу.

Кроме известной связи запаха и вкуса – когда человек не чувствует запахов во время болезни, он плохо различает и вкус пищи, – ученые обнаружили взаимодействие запаха и боли. Люди, не чувствующие боли, не различают и запахов – это объясняют тем, что за обоняние и боль в мозге отвечает один канал.

По статистике, самые любимые запахи – это аромат свежеиспеченного хлеба, кофе и скошенной травы.

Интересно, что жители городов со временем становятся невосприимчивыми к 70 % городских запахов, поэтому людям, приехавшим из сельских местностей, сначала кажется, что воздух в городах слишком "тяжелый".

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