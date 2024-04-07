Почему человек рождается левшей: ученые выдвинули интересную теорию

Приблизительно 90% населения являются правшами и только 10% человечества от природы склонны преимущественно использовать левую руку. Ученые давно исследуют этот феномен, но ответы начали появляться только недавно.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на то, почему люди от природы склонны к латеральности. Читайте дальше, чтобы узнать больше о генетической основе вашей доминантной руки.

Согласно данным из открытых источников, латеральность – это асимметрия или неполная идентичность левой и правой половин тела, связанная с различиями в структуре и функциях двух полушарий мозга.

Как ни странно, то какой рукой вы больше склонны пользоваться, тоже является выражением асимметрии мозга. Если ваше левое полушарие доминирует, то вы правша, а если правая, то левша.

Различия между полушариями начинают проявляться во время внутриутробного развития. Это указывает на то, что причина того, что у разных людей разные доминантные руки – генетическая.

Суть исследования

Нейробиологи из Нидерландов использовали экзом человека, то есть часть генома, чтобы исследовать разницу между правшами и левшими. Они использовали материалы из Биобанка Великобритании, который включал данные экзома 38 043 левшей и 313 271 правшей. В результате они идентифицировали ген TUBB4B, связанный с изменением белков, отвечающих за доминирование рук.

Кроме того, исследователи обнаружили, что он в 2,7 раза чаще будет иметь редкие варианты кодирования у тех, кому удобнее использовать левую руку. То есть носители TUBB4B имеют гораздо более высокие шансы быть левши, чем не носители.

Ген TUBB4B кодирует тип белка под названием тубулин, строящий цилиндрические микротрубочки. Во всем экзоме он больше всего ассоциировался с леворукостью, что указывает на то, что микротрубочки могут иметь решающее значение в этом вопросе.

Доподлинно неизвестно, как микротрубочки влияют на индивидуальные доминации рук человека, но было предположено, что они могут способствовать клеточной хиральности на ранних стадиях развития мозга, а следовательно, влиять на формирование левой-правой оси мозга

Однако следует заметить, что не все левши имеют этот редкий вариант кодирования. На самом деле, его наличие увеличивает шансы того, что человеку будет удобнее пользоваться левой рукой, но не гарантирует этого.

Ученые признают, что связь между генами и доминированием рук все еще ясна не до конца. Однако стало ясно, что тайна заключается именно в конкретном гене и его вариациях.

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