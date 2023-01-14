Почему 15 января называют Куриным праздником и что запрещено делать в этот день
15 января в церковной традиции – это день Святого Сильвестра. Поскольку его называли защитником домашней птицы, в народе использовали также название Куриный праздник.
Чем особенный этот день, читайте в материале OBOZREVATEL. Праздник появился в честь Папы Римского Сильвестра І. По легенде, он спас человечество от конца света, когда поймал морского змея – Левиафана.
В давние времена 15 января старались привести в порядок место, где держали кур, чтобы не навлечь на них болезни.
15 января также гадали на погоду. Женщины использовали простой способ – делили луковицу на 12 частей. Сколько их них за ночь были сухими – столько месяцев без существенных осадков будет в году. С мокрыми – наоборот.
Также считалось, что если в Сильвестров день будет минусовая температура, то в скором времени придет потепление. Если возле жилищ видели сороку, ждали метель.
Чтобы не стать несчастным, в этот день не готовили блюд из мяса птицы.
Существовал ряд других запретов. Нельзя было:
– ссориться с семьей;
– пить алкоголь;
– есть жирное мясо и рыбу;
– выносить мусор утром;
– работать по дому.
15 января также празднуют именины Борис, Петр, Сергей, Ульяна, Марк, Кузьма и Юлия.
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