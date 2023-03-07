По всей Украине будет идти дождь и засыпет снегом: синоптики дали прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 7 марта, в Украине облачно с прояснениями. Днем будет тепло, однако по всей стране ожидаются осадки: кое-где они будут незначительными, а в ряде регионов прогнозируют дожди с мокрым снегом.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Синоптики говорят, что сегодня ночью на западе страны будет небольшой снег, а на Приазовье – снег с дождем.

Днем во вторник в северных, центральных и восточных областях Украины ожидается незначительный мокрый снег и дожди, на дорогах там может образоваться гололедица. В остальных регионах день должен пройти без существенных осадков.

Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 мороза, а в Крыму будет от 1 до 6 градусов с отметкой "плюс". Днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла, а на юге страны будет еще теплее – от +9 до +14 по Цельсию.

В Киевской области 7 марта ночью осадков не будет, а днем возможен небольшой мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Температура воздуха по области ночью будет от 1 тепла до 4 градусов мороза, а днем 3-8 градусов Цельсия с отметкой "плюс". В Киеве ночью около нуля, местами столбики термометров могут опуститься до 2 градусов мороза, а днем в столице будет от 4 до 6 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, март в Украине порадует жителей теплом, однако оно будет недолгим. В скором времени страну накроют морозы.

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