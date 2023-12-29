По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' и поднял в небо тактическую авиацию

Российские оккупационные войска снова запустили по украинским городам ударные дроны-камикадзе Shahed-136. Кроме того, враг поднял в небо тактическую авиацию на восточном направлении.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Украинцев призвали находиться в укрытиях.

По состоянию на 21:15 тревога была объявлена в Николаевской, Херсонской, Одесской областях – она связана с запуском вражеских БПЛА.

"Шахеды" наблюдаются на границе Одесской и Николаевской области в северо-западном направлении!" – говорится в сообщении.

Воздушная тревога на Харьковщине связана с активностью вражеской тактической авиации.

В 21:45 в ПС предупредили о движении ударных БПЛА в направлении Винницкой и Кировоградской областей.

В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях объявили угрозу применения баллистического вооружения.

По состоянию на 23:52 ударные БПЛА были зафиксированы в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов.

Напомним, что утром 29 декабря Россия нанесла по Украине ракетные удары, которые привели по меньшей мере к 30 жертвам и 160 пострадавшим. Известно о прилетах на Сумщине, в Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку врага по Украине и пообещал ответ. По его словам, Россия выпустила 110 ракет, большинство из них защитники неба сбили.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что враг применил для ударов по Украине минимум 158 средств воздушного нападения. Сначала это было 36 дронов типа Shahed-136/131, из которых защитники сбили 27 целей. Остальные – ракеты, 87 из которых были уничтожены.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты вывели в море семь кораблей. Шесть из них несут боевое дежурство в Черном море, один – в Азовском, причем три являются ракетоносителями. Суммарный залп – 16 управляемых ракет типа "Калибр".

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