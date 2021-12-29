Я не знаю, почему некоторые женщины повторяют во всем образ Анджелины Джоли. Может потому, что она годами получает титул "самой сексуальной" в мире по версиям разных таблоидов?

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Насправді, кожна "христина" може собі дозволити фотосесію в стилі Анджеліни Джолі або пошити сукню, в якій скопіює декольте від Версаче, а низ від Стелли МакКартні чи Ів Сен - Лорана. Це її особиста справа, її смак, уява про красу.

Зовсім інша справа, коли це робить чиновниця чи людина наближена до високопосадовця і одягає "все найгарніше" на офіційну зустріч з мером Львова. Що і трапилось з помічницею заступника МОН Ігоря Гарбарука.

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Саме сукня і акаунти молодої жінки в соцмережах спричинили скандал і звільнення самого заступника міністра. Для мене так і залишилося загадкою, хто ця жінка: адвокат, офіційна помічниця чи на громадських засадах, модель чи подруга?

Дівчина - помічниця Христина Тишкун, яка виблискувала грудьми і розрізом до талії у Львівській мерії, насправді дуже гарна. І коли ще можна одягнути відверту сукню як не в 27 років? Можна! Тільки не на офіційні заходи, бо є правила і протоколи. Не знаєте? Читайте і вмикайте мізки!

Окреме питання: навіщо Христина запостила цю фотографію? Ніхто з чоловіків це не зробив.

І усі ці дописи: ви хочете аби всі жінки на держслужбі були страшні, товсті і недоглянуті - маячня. Треба мати розуміння, що таке діловий дрес-код, на якій захід і куди ти йдеш, де і з ким фотографуєшся, що постиш в соцмережах.

Доречність має бути на першому місці. Ви ж не одягаєте вечірню довгу сукню на церемонію поховання чи один купальний костюм в аеропорт? Ось ця "цицьосукня" з ботфортами в мерії - так приблизно і виглядає…

На будь-який офіційний прийом відправляється запрошення, де вказані дата, місце і з якої нагоди захід. Це вже обумовлює ваш одяг. Дуже часто на цьому папірчику вказують дрес-код. Читайте запрошення уважно аби не вскочити в халепу. Якщо берете участь у звичайній діловій зустрічі, то це діловий дрес-код. Протягом останніх років з‘явилось стільки фейшнновинок в цьому стилі. Він став легким, гарним і зручним.

Шкода, що всі обговорюють лише сукню Христини, а не її думки з того чи іншого фахового питання. Може вона інтелектуалка, але цього ніхто не дізнається, бо в соцмережах вона лише постила дуже гарні сексуальні фото в білизні і купальниках. І нічого про ПТУ, які вона інспектувала у Львові. Це питання власного піару і свого позиціонування.

Що вражає? Одні жінки своєю діяльністю, позицією, діями виборюють рівне представництво в політиці 50/50, а інші одягнувши одну недоречну сукню позиціонують себе як сексуальний об‘єкт. Жінки не входять в набір: "мерседес", "Бріоні", помічниця а-ля Анджеліна Джолі.

Нещодавно я читала лекцію для прес-секретарів держслужбовців. І дала одну з порад: "Одягайтесь гарно, зручно, по-діловому. Остерігайтесь глибоких декольте. Ваша голова повинна бути зайнята формулюваннями, коментарями, меседжами, а не думкою про те, чи вистрибнули ваші груди з декольте і чи встигли фотографи це зафіксувати. Думайте, які фото в соцмережах, бо ви більше не "маша" і "саша", а офіційні особи. Все що ви запостили, миттєво потрапляє в ЗМІ". Деякі прес-секретарі сперечалися …

Хочеться аби такі випадки чомусь вчили. Вимоги до еліти мають бути високі: інтелект і розум, ретельний кадровий підбір, мораль і цінності.

Я теж любила і люблю гарне вбрання. Але завжди погоджувалася з Коко Шанель: "Якщо вас вразила красою якась жінка, але ви не можете згадати, у що вона була одягнена, - значить, вона була одягнена ідеально".

Такий збіг по фото Христини Тишкун видав Google. Але! Актриса Анджеліна Джолі в таких сукнях з’являлась на червоних хідниках, врученнях премій.

Не будьте як Джолі. Будьте собою, майте свій стиль і головне - мізки.