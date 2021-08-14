Письмо к нерожденной дочери
У меня нет дочери.
И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность.
Но...
Если бы такая возможность была, я бы ей написала смс и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем, кто мы есть, кем мы есть и что мы в результате от жизни получим.
Далее текст на языке оригинала.
Люба моя донечко, я хочу, щоб мій досвід був тобі корисний.
Поділюся з тобою тим, що я зрозуміла за ці 37 років свого життя, зрозуміла, бо перевірила.
– Ніколи не втрачай віри у себе. Щоб не сталося, ти можеш все почати спочатку. Поки ти жива, можливо все і нічого не остаточно.
– Кожна поразка- це ще не фінал. Це шлях до перемог.
– Одружуйся тільки з тим, кого любиш. Хто тебе захистить і розсмішить. Люби того, хто тебе цінує, незалежно від того, ким ти є.
– Будь чесною з собою і з іншими.
– Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш, яка вона. Справа має бути в задоволення і в прибуток. Ти маєш бути кращою в тому, чим займаєшся. Працюй над тим, що любиш. Весь час нарощуючи вміння.
– Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким.
– Ніколи не йди на компроміси зі своєю совістю і честю. Нікому, чуєш, нікому не дозволяй принижувати твою гідність.
– Одружуйся скільки хочеш. Не звертай уваги, що люди скажуть. Щаслива мама – щасливі діти.
– Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе.
– Будь незалежною. Фінансово і морально.
– Друзі - це ті, хто з тобою, коли ти на дні і коли ти на вершині.
– Вчи мови. Вони дають свободу.
– Не тримай зла до тих, хто тебе зрадив. Відпусти і забудь.
– Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід.
– Не вздумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається. що не видно, то тобі здається.
– Дбай про своє здоров"я. Раз на рік роби чек-ап тест на рак.
– Люби своє тіло. Яким би воно не було. Якщо тебе воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало.
– Змінюйся і не бійся змін.
– Читай книжки.
– Подорожуй. Світ прекрасний. Ти маєш його побачити.
– Люби свою країну. Повір, вона найкраща.
І... Дзвони мені. Щоб не сталося, я за тебе. Бо ти – це продовження мене. Я завжди бути поруч. Навіть коли мене нема.
Твоя мама.
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