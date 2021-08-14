У меня нет дочери.

И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность.

Но...

Если бы такая возможность была, я бы ей написала смс и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем, кто мы есть, кем мы есть и что мы в результате от жизни получим.

Далее текст на языке оригинала.

Люба моя донечко, я хочу, щоб мій досвід був тобі корисний.

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Поділюся з тобою тим, що я зрозуміла за ці 37 років свого життя, зрозуміла, бо перевірила.

– Ніколи не втрачай віри у себе. Щоб не сталося, ти можеш все почати спочатку. Поки ти жива, можливо все і нічого не остаточно.

– Кожна поразка- це ще не фінал. Це шлях до перемог.

– Одружуйся тільки з тим, кого любиш. Хто тебе захистить і розсмішить. Люби того, хто тебе цінує, незалежно від того, ким ти є.

– Будь чесною з собою і з іншими.

– Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш, яка вона. Справа має бути в задоволення і в прибуток. Ти маєш бути кращою в тому, чим займаєшся. Працюй над тим, що любиш. Весь час нарощуючи вміння.

– Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким.

– Ніколи не йди на компроміси зі своєю совістю і честю. Нікому, чуєш, нікому не дозволяй принижувати твою гідність.

– Одружуйся скільки хочеш. Не звертай уваги, що люди скажуть. Щаслива мама – щасливі діти.

– Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе.

– Будь незалежною. Фінансово і морально.

– Друзі - це ті, хто з тобою, коли ти на дні і коли ти на вершині.

– Вчи мови. Вони дають свободу.

– Не тримай зла до тих, хто тебе зрадив. Відпусти і забудь.

– Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід.

– Не вздумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається. що не видно, то тобі здається.

– Дбай про своє здоров"я. Раз на рік роби чек-ап тест на рак.

– Люби своє тіло. Яким би воно не було. Якщо тебе воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало.

– Змінюйся і не бійся змін.

– Читай книжки.

– Подорожуй. Світ прекрасний. Ти маєш його побачити.

– Люби свою країну. Повір, вона найкраща.

І... Дзвони мені. Щоб не сталося, я за тебе. Бо ти – це продовження мене. Я завжди бути поруч. Навіть коли мене нема.

Твоя мама.

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