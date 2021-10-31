Пир во время чумы: в Харькове в разгар COVID-19 с размахом отмечают Хеллоуин. Видео

В воскресенье, 31 октября, в центре Харькова проходит "Зомбифест", посвященный Хеллоуину. Несмотря на опасность пандемии, которая подвела город к черте "красной" зоны, сотни поклонников жанра ужасов не соблюдают дистанции и гуляют по парку без защитных масок.

Соответствующие кадры опубликовали авторы Telegram-канала "Труха Харьков". Праздник начался с факельного шествия, в котором приняли участие байкеры и оркестр в устрашающих костюмах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В программе предусмотрен конкурс вырезанных тыкв и костюмов. Кстати, образы гостей фестиваля весьма многообразны, заметно, что харьковчане заблаговременно готовились к мероприятию.

Видео дня

Тем временем харьковские волонтеры бьют тревогу из-за нехватки кислорода в больницах, которые заполнены пациентами с COVID-19.

"Очереди в крематорий такие, что приходится ждать пять дней...Пять дней, чтобы сжечь тело", – всего за неделю до "Зомбифеста" рассказала Наталья Попова, которая постоянно мониторит эпидемиологическую ситуацию в городе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях празднования Хеллоуина и его истоках.