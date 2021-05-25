Пилот упавшего в Каменец-Подольском воздушного шара оказался сыном директора Федерации по воздухоплаванию

28-летний пилот монгольфьера, потерпевшего катастрофу во время фестиваля воздушных шаров в Каменец-Подольском, оказался сыном президента Федерации воздухоплавания Вячеслава Гардашника. Его отец поспешил успокоить общественность, что на ход следствия трагического ЧП это родство никак не повлияет.

Об это Вячеслав Гардашник рассказал в интервью изданию "Телеграф". При этом он подчеркнул, что не может рассказывать все известные ему обстоятельства случившегося, чтобы не вносить искажения в материалы уголовного дела (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все, что могу сказать: у пилота – тысяча часов налета, 11 лет стажа, он вырос в воздухоплавании, летает с 7-ми лет. Игорь (имя пилота, — ред) – дважды участник чемпионата мира среди юниоров, дважды бронзовый призер Украины и кандидат в мастера спорта", – рассказал президент воздухоплавательной Федерации.

Он также заметил, что сейчас его сын нуждается в сложной операции, для этого его отправили в Киев.

"Я об этом говорю, чтобы люди знали и не считали, вот, мол, еще одного мажора отпустили. Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и сочувствием", – обратился Гардашник через журналистов.

При этом он заявил, что, несмотря, на трагический инцидент, отменять фестивали воздушных шаров ни в коем случае нельзя, необходимо только тщательно разобраться в ситуации и предпринять максимальные меры для предотвращения таких ситуаций в будущем.

"Но такие случаи происходят в мире. В Турции разбился шар – погибло 35 человек, в Словении разбился шар – погибло 27 человек, в Египте разбился шар – погибло 18 человек... Вы знаете об этих ЧП. К сожалению, то, что летает, иногда падает. Надо разбираться и делать выводы. Но фестивали должны продолжаться, принося людям эмоции радости", – заключил специалист по воздушному плаванию.

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