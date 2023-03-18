Петуния вырастет на зависть соседям: как правильно сеять и поливать цветы

Петунии – одни из самых популярных цветов для украшения клумб и балконов. Все благодаря огромному разнообразию окраски цветов. При этом о них ходит слава довольно капризных растений, которые из-за ошибок ухода могут зачахнуть и выглядеть не так роскошно. Особенно это касается проращивания цветов из семян.

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OBOZREVATEL рассказывает, как избежать этих ошибок. И как превратить свои выращенные из семян петунии в действительно великолепный цветник.

Свет

Петуния любит свет, причем даже на этапе высева. Поэтому зернышки лучше не присыпать грунтом, а выложить их поверх него и прикрыть сверху пленкой. Через некоторое время должны появиться всходы, тогда пленку можно будет снимать. Высевать петунию нужно в марте, когда продолжительность дня и ночи почти сравнялись. Если день еще слишком короткий, необходимое количество света может обеспечить фитолампа.

Температура

Оптимальный температурный режим для всхождения цветка – 22-26 градусов выше нуля. После того, как появятся всходы, их можно будет закалять, постепенно снижая ночную температуру до 14-16 градусов, а дневную – до 18-20.

Между посевом семян и всходами должно пройти около двух недель. Если растение не проклюнулось, его придется пересевать. Через 3 недели после восхождения молодые петунии уже достаточно окрепнут.

Полив

К режиму увлажнения петуния особенно требовательна. Она не любит пересохшую землю, но и чрезмерного полива не переносит. Лучше всего регулировать количество влаги в почве с помощью гидрогеля – он будет впитывать лишнее и отдавать влагу, когда это будет нужно.

Важный нюанс: во время полива вода не должна попадать на листья растения. Это может вызвать его загнивание. Также не стоит поливать петунию холодной водой – лучше брать жидкость комнатной температуры.

Пикировка

Чтобы корневая система сеянцев петунии разрослась достаточным образом, растения нужно пикировать в емкости объемом 300-400 мл. Также можно провести процедуру дважды. Достаточное пространство для корней позволит растению выпустить большую листовую массу и очень пышно цвести.

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