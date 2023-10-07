Песики-гвардейцы из 5-й Слобожанской бригады НГУ получили медали за отданную службу: фото

В Харькове собаки, несущие службу в составе 5-й Слобожанской бригады НГУ, получили медали за верную службу. Пушистых нацгвардейцев и их кинологов торжественно поздравили представители командования части.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Животные, в частности, помогают защищать нашу страну от врага.

"Четырехлапые гвардейцы 5-й Слобожанской бригады НГУ получили медали за отданную службу. Награждение состоялось на центральной площади Харькова, где представители командования части торжественно поздравили пушистых гвардейцев и их кинологов", – подчеркнули в пресс-службе.

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В министерстве отметили, что четырехлапые нацгвардейцы продолжают нести свою службу и защищать Украину от всех имеющихся угроз военного времени.

Как уточнили в пресс-службе 5-й Слобожанской бригады НГУ, служебных собак из мобильной кинологической группы были награждены специальными ведомственными медалями "За верную службу". Пес Ирбис – медалью 1-й степени, а собаки Аморек, Эрик и Дельта – 3-й степени.

"Таким образом, пес Ирбис стал полным кавалером этой почетной награды для служебных собак. Собака Дельта находилась на боевом дежурстве, поэтому не смогла принять участие в награждении, медаль ей будет вручена отдельно", – добавили нацгвардейцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области показали своего четырехлапого друга – котика, которого один из правоохранителей нашел в Херсонской области. Воспитанник получил прозвище Патрон.

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