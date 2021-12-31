Только недавно узнал, что первый (или один из первых, что тоже круто) в Европе компьютер был создан в Киеве.

Это было более 70 лет назад - в конце 40-х, начале 50-х гг. прошлого века. Первая ЭВМ называлась Малой электронной счетной машиной — "МЭСМ". Несмотря на скромное слово "Малая", она насчитывала 6000 электронных ламп и едва уместилась в левом крыле здания общежития бывшего монастыря в Феофании.

Началось все в далекие 30-е годы ХХ века. Тогда молодой еще ученый Сергей Лебедев занимался исследованиями по устойчивости энергосистем. Ему приходилось выполнять многочисленные расчеты, и Лебедев начинает искать способы автоматизировать и ускорить процесс вычислений. Так у ученого появилась идея о создании новой машины, которая могла бы автоматически выполнять сложные расчеты. Но война отложила задуманную работу. Тем не менее, до эвакуации Лебедев продолжал думать над тем, как реализовать свои идеи. Так, жена ученого Алиса Лебедева, вспоминает, как в первые месяцы войны по вечерам, когда дом погружался в темноту, муж шел в ванную комнату и там при свете газовой горелки писал непонятные ей единицы и нули, пытаясь, как потом оказалось, освоить двоичную систему записи чисел.

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Но уже в 1945 г. Сергей Алексеевич Лебедев был избран академиком и назначен директором Института электротехники АН УССР. В то время приоритетными направлениями в науке считались ракетная техника, атомная энергетика, исследования космоса. Но Лебедев остается верен своему довоенному плану — создать цифровую электронную вычислительную машину.

Институту электротехники выделяют полуразрушенное здание монастырской гостиницы в пригороде Киева — Феофании. До войны в этом здании размещался филиал Киевской психиатрической больнице.

На первом этаже начались работы по проектированию секретной электронной счетной машины. Самая большая комната отводилась для будущего детища С.А. Лебедева. Источники электропитания для машины разместили в подвале.

В 1948 г. ЭВМ уже занимала самую большую комнату площадью 60 м2 в левом крыле лаборатории в Феофании и работала с небывалой по тем временам скоростью — 3000 операций в минуту (для сравнения, современные компьютеры выполняют миллионы операций в секунду) и могла выполнять операции вычитания, сложения, умножения , деления, смещения, сравнение с учетом знака, сравнение по абсолютной величине, передачи управления, передачи чисел с магнитного барабана, составлении команд. В машине были использованы электронные лампы (6000 штук!) Общей мощностью потребления в 25 кВт. Первый запуск "МЭСМ" запомнился именно "ламповой проблемой": при включении машины, 6000 ламп, заработали одновременно, превратили помещение в тропики. Техникам пришлось срочно разбирать потолок, чтобы отвести из комнаты хотя бы часть тепла.

В 1951 в Феофанию приехала комиссия АН СССР для приема машины в эксплуатацию. Три дня "МЭСМ" "сдавала экзамены". Академики с каменными лицами проходили из помещения "МЭСМ", где они задавали ему разные "каверзные задачки", в кабинет Лебедева и там долго советовались. Наконец тестирования были закончены и комиссия решила принять машину с 25 декабря 1951 в регулярную эксплуатацию.

В 1952 году "МЭСМ" была практически единственной в стране ЭВМ, на которой решались различные научно-технические задачи из области термоядерных процессов, космических полетов и ракетной техники, линий электропередач, механики, статистического контроля качества. Одной из важнейших задач были расчеты устойчивости параллельной работы агрегатов гидроэлектростанций, которые определяются системой нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. Кроме того, в связи с быстрым развитием реактивной и ракетной техники приходилось решать задачи внешней баллистики. Начиная от многовариантных расчетов траекторий, проходящих в пределах земной атмосферы при незначительном перепаде высот, до очень сложных, связанных с полетом объектов за пределами земной атмосферы.

"МЭСМ" использовали во многих научных исследованиях вплоть до 1957 года. А потом проект неожиданно закрыли, машину разобрали на части и передали в Политехнический институт в Киеве для проведения лабораторных работ.

В те же годы над разработкой вычислительных машин работали ученые из США, Англии, Германии и других стран. В США — Джон фон Нейман, который первым изложил основные принципы построения ЭВМ в закрытом отчете. Он плодотворно сотрудничал с создателями первого американского компьютера ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) Джоном Мочли и Преспером Эккертом. Хотя отмечают, что в ENIAC почти каждый час выходила из строя какая-нибудь электронная лампа, что требовало остановки работы всего компьютера для её замены

Кроме того, в конце 2-й Мировой войны по инициативе Министерства обороны США и под руководством компании IBM была создана вычислительная машина "Марк 1", или ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator), автоматический вычислитель, управляемый по программе.

В 1949 г. Морис Уилкс создал первый в мире компьютер с хранимой в памяти программой EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer), который отличался от созданной чуть позже Лебедевым "МЭСМ" тем, что в нем были использованы арифметическое устройство последовательного действия, а в "МЭСМ" — более прогрессивный параллельного действия. Именно эта выдающаяся "восьмерка" ученых определила дальнейшее направление развития компьютерной техники во всем мире

Существует много споров о том, кто создал первый в мире компьютер. Дискуссия возникла после рассекречивания британских документов, потому что первые компьютеры в мире были созданы в тесном сотрудничестве с военными и спецслужбами. Ничего удивительного - это была настолько революционная технология, что тогда еще не было известно, к чему она может привести. Кстати, радио и телевидение также изначально были военными проектами. Согласно британским документам, первый в мире компьютер был создан британской командой в начале 1940-х годов. Англичане называли его "Колосс" (Colossus). Этот проект был запущен на основе исследований Алана Тьюринга.

Строительство первых компьютеров в мире было связано со многими трудностями. Только спустя много лет были предложены технологические решения, позволяющие уменьшить их размеры. Чтобы понять, как выглядел первый компьютер, лучше всего представить себе огромное пространство (более 160 м2), заполненное 42 стальными шкафами, которые были до краев забиты электроникой. Появление первого в мире компьютера ENIAC (британский Colossus выглядел очень похоже) вызвало у людей настоящий шок. Компьютер был чудовищного размера, а его вес превышал 27 тонн! Электроника производила страшный гул, громко трещала, непрерывно жужжала. К тому же компьютер сильно нагревался.

Все это очень интересно, но обидно, что когда речь идёт о первых ЭВМ, киевский проект в мировых СМИ практически нигде не упоминается…

На первом фото - г. Киев, МЭСМ, 1951 г.

Фото 2 - Современный вид здания в Феофании (нынешний адрес: ул. Академика Лебедева, 19), где разрабатывалась МЭСМ. Машина находилась в левом крыле здания на первом этаже (шесть окон, ближайших к точке съемки).

Фото 3 - Сергей Алексеевич Лебедев. Академик, создатель первого в Европе компьютера "МЭСМ". Основатель отечественного компьютеростроения (1902-1974).