'Первый блин комом': как на украинском 'вкусно' признать свою неудачу

Фразеологизмы (пословицы, поговорки и т.п.) – это то, что придает языку живость и сочность. Но при переходе на украинский одно лишь незнание этих устоявшихся выражений нередко пугает неопытных говорящих. Они либо вообще не решаются начать говорить, либо продолжают использовать русские варианты.

Помочь таким людям решил украинский педагог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко. Он рассказал, как можно перевести три популярных поговорки.

Речь идет о фразах "первый блин комом", "на вкус и цвет товарища нет" и "пишите письма мелким почерком". Перевести их напрямую не получится. Нужно искать соответствия с аналогичным значением.

Фраза "первый блин комом" означает неудачную первую попытку. Обычно так человека мотивируют не сдаваться и продолжать совершенствоваться в каком-то занятии. По-украински это можно сделать с помощью поговорки "перший бублик глевкий". "Глевким" называют плохо пропеченное тесто, которое все еще лепится.

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Словами "на вкус и цвет товарища нет" объясняют, что люди имеют разные вкусы и это нормально. Украинский аналог похож и по форме, и по содержанию. Этот смысл передают стихотворной фразой "на колір і смак товариш не всяк".

Словами "пишите письма мелким почерком", как правило завершают разговор и прощаются – словно переводят беседу из устного очного формата в дистанционную переписку. Во время общения на украинском языке Авраменко предлагает использовать фразу "цілуйте тата в коліщата".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как много в украинском языке есть эквивалентов фразы "в конце концов".

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