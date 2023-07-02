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Первое Суперлуние года: когда и как увидеть Оленью Луну в июле

Алексей Лютиков
Жизнь
2 минуты
594
Первое Суперлуние года: когда и как увидеть Оленью Луну в июле

Уже в текущем месяце можно будет увидеть первое Суперлуние 2023 года. В течение 2 и 3 июля Луна будет иметь большую яркость по сравнению со средним полнолунием.

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Разница будет видна из-за меньшего расстояния – среднее полнолуние находится на расстоянии 384 472 км от Земли, а во время суперлуния расстояние уменьшится до 361 933 км. Об этом сообщает портал EarthSky (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Яркость Луны будет выше на 16%, чем обычно. По данным NASA, названия полнолуний коренных американцев были опубликованы в Альманахе фермеров штата Мэн еще в 1930-х годах, и каждое из них имеет значение для времени года. В начале лета у козлов вырастают рога, поэтому первое июльское полнолуние называют Оленьей Луной.

Его также называют Громовой Луной, потому что грозы начинаются в начале лета. Луна получает приставку "супер", потому что она достигает своего пика менее чем через 10 часов после того, как ее орбита приблизилась к Земле. Новолуния или полнолуния, которые происходят, когда Луна находится в пределах 90% от перигея. Этот термин был предложен астрономом Ричардом Нолле в 1979 году.

В этом году будет четыре полных cуперлуния подряд: июльское суперлуние Бака, Осетровая Луна 1 августа, Голубая Луна 30 августа и Урожайная Луна 28 сентября. Голубая Суперлуна в этом году будет самой близкой к Земле.

Суперлуние 30-31 августа 2023 года станет ближайшим полнолунием в 2023 году, а также ежемесячной Голубой Луной. Это потому, что это второе полнолуние в календарном месяце. Кстати, следующая ежемесячная Голубая Луна будет видна не раньше 31 мая 2026 года.

К слову, некоторые астрономы жалуются на название "суперлуние" и называют ажиотаж вокруг этого события "шумихой". Однако так может показаться только специалистам, которые постоянно изучают небесные тела.

Аспект ажиотажа вокруг "суперлуния", вероятно, возник из-за ошибочного впечатления, которое сложилось у людей, когда слово "суперлуние" вошло в обиход несколько десятилетий назад. Некоторые люди ошибочно полагали, что полная Суперлуна будет выглядеть намного больше невооруженным глазом, однако, это не так. В настоящее время большинство людей фактически не могут отличить суперлуния от обычного полнолуния.

Первое Суперлуние года: когда и как увидеть Оленью Луну в июле

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