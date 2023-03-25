Переход на летнее время: пять главных правил перевода часов

Уже в конце этой недели Украина в очередной раз перейдет на летнее время. Согласно закону, перевод стрелок происходит в последнее воскресенье марта. В 2023 году это будет 26 число.

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OBOZREVATEL собрал все правила, которые следует учесть в момент смены времени. Они помогут облегчить переход, организовать дела и улучшить самочувствие в эти дни.

Перевод часов происходит в 3:00 утра в воскресенье. Стрелки подвигаются на 1 час вперед. Электронные гаджеты, как правило, переводят время самостоятельно. Так что ваш будильник сам разбудит вас уже в летнее время. Механические часы и часы в гаджетах без подключения к интернету придется переводить вручную. Чтобы подготовиться к переводу часов, следует проверить, какие гаджеты переводят время самостоятельно, а какие нужно будет перевести вручную. За ориентир можно выбрать одно устройство, которое точно сделает это самостоятельно, а затем сверить остальные часы с ним. Летнее время продлится до последнего воскресенья октября. Тогда стрелки нужно будет перевести на один час назад. Чем раньше вы начнете подготовку к переводу времени, тем легче перенесете смену суточного ритма. Например, за несколько дней начните ложиться спать на 10-15 минут раньше ежедневно и, соответственно, просыпаться.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полную инструкцию, как физически подготовиться к переводу времени.

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