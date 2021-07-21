Пенсионерка, спилившая лавку в Киеве, объяснила свой поступок, но просчиталась и будет наказана. Видео

Пожилая женщина Татьяна, которая распилила скамейку у своего подъезда рассказала, что это был метод борьбы против ночных компаний ее соседа, которые регулярно собираются под окнами и шумят до 4 утра. В свою очередь, представители коммунального предприятия написали на нее заявление в полицию.

Как указано в сюжете телеканала "СТБ", виновница порчи коммунального имущества признала свой поступок, но уверена, что это был единственный выход избавиться от ночных дебоширов, которые не дают спать. Она неоднократно звонила на "102", но там ее вызовы игнорируют, а в ЖЭКе и вовсе не берут трубку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Не отрицает того факта, что мешает соседке и молодой парень Илья. Он утверждает, что это именно его друзья собираются в количестве до десяти человек под окнами и ведут себя довольно громко, выпивают и ругаются матом.

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"Знаете, бывает Татьяна вызовет полицию, она приезжает, мы вроде бы "пооткисали" все, они уехали, – хоп, мы опять вернулись! Так какой смысл в милиции?", – задается вопросом парень.

Также он признал, что нередко употребляет алкоголь и перед приездом съемочной группы уже успел "опохмелиться". Илья обозначил, что после того, как соседка спилила скамейку, они с друзьями сумели найти оптимальное решение: брать во двор переносную лавку.

"Спилить она ее не сможет. Мы придем, поставим ее здесь, посидим и потом обратно унесем и спрячем", – пояснил ночной дебошир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в социальных сетях пользователи активно обсуждали фотографии, на которых пожилая женщина распилила лавку у собственного подъезда.