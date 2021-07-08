Печерский суд приступил к рассмотрению дела о продлении домашнего ареста Медведчука

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Расследования
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Печерский суд приступил к рассмотрению дела о продлении домашнего ареста Медведчука

Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 8 июля прибыл в здание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса о мере пресечения. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина", транслируя заседание в режиме онлайн. Последняя мера пресечения по Медведчуку истекает в пятницу, 9 июля и судьи должны принять решение о ее продлении или изменении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сам политик заявил перед началом заседания, что причин для продления домашнего ареста у судей нет. Следом за своим лидером в суд прибыли политические соратники.

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Адвокаты политика озвучили ходатайство об отводах прокурору Руслану Ижуку и следственному судье Сергею Вовку. Назвали прокурора "предвзятым", судью – "подконтрольным стороне обвинения".

Напомним, что Медведчука подозревают в совершении государственной измены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.

  • Печерский районный суд по делу Медведчука назначил одиозному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которые адвокаты оспорили в суде второй инстанции. 21 мая Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и оставил ее без изменения.

Печерский судВиктор Медведчук