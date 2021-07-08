Печерский суд приступил к рассмотрению дела о продлении домашнего ареста Медведчука
Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 8 июля прибыл в здание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса о мере пресечения. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом.
Об этом сообщило издание "РБК-Украина", транслируя заседание в режиме онлайн. Последняя мера пресечения по Медведчуку истекает в пятницу, 9 июля и судьи должны принять решение о ее продлении или изменении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Сам политик заявил перед началом заседания, что причин для продления домашнего ареста у судей нет. Следом за своим лидером в суд прибыли политические соратники.
Адвокаты политика озвучили ходатайство об отводах прокурору Руслану Ижуку и следственному судье Сергею Вовку. Назвали прокурора "предвзятым", судью – "подконтрольным стороне обвинения".
Напомним, что Медведчука подозревают в совершении государственной измены.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.
Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.
Печерский районный суд по делу Медведчука назначил одиозному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которые адвокаты оспорили в суде второй инстанции. 21 мая Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и оставил ее без изменения.