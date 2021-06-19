Пассажиры 'Интерсити+' стали 'заложниками' в застрявшем по дороге в Одессу поезде. Фото

В Украине скоростной поезд категории "Интерсити+" сообщением Киев – Одесса 18 июня застрял в пути, не доехав до одесского вокзала семь километров. Пассажирам по неизвестным причинам пришлось несколько часов оставаться "заложниками" в закрытых вагонах.

Люди пожаловались, что их не выпускали, чтобы они могли добраться самостоятельно. Об этом пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что поезд выехал из столицы в 16:30 пятницы и должен был прибыть в Одессу в 23:53. Однако задержался и приехал в конечный пункт назначения только с почти двухчасовым опозданием.

По словам людей, сначала "Интерсити+" долго стоял в Балтском районе на севере Одесской области, пропуская товарные составы. Тогда машинист объявил расчетное опоздание на 50 минут.

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Однако, подчеркнули пассажиры, примерно за 15 минут до этого объявленного времени прибытия поезд снова остановился, не доехав до вокзала в Одессе всего 7 км.

"Станция Застава дает красный свет. Время прибытия не определено и будет сообщено дополнительно", – предупредил машинист.

Пассажиров возмутило не только сама задержка в прибытии, но и то, что проводники не выпускали их из вагонов, чтобы они могли добраться самостоятельно, аргументируя это соображениями безопасности.

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