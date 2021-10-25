Пассажиров без COVID-сертификатов будут штрафовать: названы размеры наказания

С 25 октября в Украине изменятся правила административной ответственности за проезд в общественном транспорте без сертификата о прививке или отрицательного теста на COVID-19. Отныне штраф в размере 36 000 гривень возлагается на самого пассажира, а не на перевозчика.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Изменения коснутся только тех транспортных маршрутов, которые совершают межрегиональный или международный рейс.

"Не распространяется эта норма также на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров в салоне не составляет больше пяти, не учитывая детей до 14 лет. В то же время допускается и большее количество людей в одном транспорте, если все они члены семьи и их родственность подтверждается документально", – указано в сообщении Минздрава.

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Однако, при нарушении правил передвижения в железнодорожном или авиатранспорте, ответственность за пассажира без сертификата о прививке или другого документа, который подтверждает его эпидемиологическую безопасность для других участников движения, остается на компании-перевозчике.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с сегодняшнего дня в Запорожской области пассажиры общественного транспорта обязаны предоставлять сертификат о полученной дозе вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не раньше, чем за 72 часа.